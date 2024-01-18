تطبيق "السعودية للكهرباء" يتوج بثلاث جوائز دولية

فئة الشركات أكثر من ١٠ آلاف موظف والذي استعرضت فيه الشركة التحول الكبير في تجربة العميل والذي تم تحقيقه في وقت قياسي متمثل في طريقة تقديم الخدمة لمشتركيها في تطبيق الكهرباء، مكاتب خدمات المشتركين ومراكز الاتصال