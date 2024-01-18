تطبيق "السعودية للكهرباء" يتوج بثلاث جوائز دولية

حقق تطبيق الشركة السعودية للكهرباء الجديد العديد من الجوائز الدولية ليسجل انجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الشركة العديدة في مسيرة تحولها الرقمي وتحسين تجربة المستخدم.
حيث تم تتويج تطبيق "السعودية الكهرباء" الجديد بجائزتين فضية وبرونزية من جوائز تجربة العميل الدولية (iCXA™23) لعام ٢٠٢٣ والتي تعد من أكبر وأقدم الجوائز الدولية في مجال تجربة العميل
إذ حقق الجائزة الفضية في Best Business Change and Transformation
فئة الشركات أكثر من ١٠ آلاف موظف والذي استعرضت فيه الشركة التحول الكبير في تجربة العميل والذي تم تحقيقه في وقت قياسي متمثل في طريقة تقديم الخدمة لمشتركيها في تطبيق الكهرباء، مكاتب خدمات المشتركين ومراكز الاتصال
وحققت الجائزة البرونزية لأفضل مركز اتصال والذي استعرضت فيه الشركة كيف طورت تجربة العميل في مراكز العناية بالمشتركين، ابتداء من المحادثة المباشرة في التطبيق، المكتب الافتراضي، مراكز الاتصال، والعناية الرقمية في منصات التواصل الاجتماعي
كما حقق تطبيق الكهرباء الجديد على الجائزة الفضية لأفضل تجربة رقمية لتحسين رضا وسعادة العملاء 2023 من بين أكثر من 150 شركة خليجية.
وأكدت "السعودية للكهرباء"، أن تطبيق الكهرباء الجديد، طور بتصميم حديث وسهل الاستخدام، ووظائف متعددة وميزات متقدمة تمكن المستخدمين من تلبية احتياجاتهم بيسر وسهولة، وتعزيز الخدمات التي نقدمها لعملائنا. خدمات أكثر لتلبية احتياجات وتوقعات عملائنا بشكل أفضل وأكثر فعالية
ويسمح التطبيق للمشتركين بالولوج إلى خدمات الشركة الكثيرة والمميزة، كما يسهم في توفير الوقت والجهد للمشتركين في إنجاز معاملاتهم.
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