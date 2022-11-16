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هيئة النقل: 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم 2022

تنطلق على مدار 24 ساعة.. بشرط الحجز المسبق للرحلات الترددية
هيئة النقل: 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم 2022
واس
واس

خصصت الهيئة العامة للنقل، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم طيلة أيام المونديال، من الجانب السعودي منفذ (سلوى) إلى الجانب القطري منفذ (أبوسمرة)، ليستمتع المشجع بتجربة نقل ثرية.

وتنطلق رحلات النقل الترددي على مدار 24 ساعة، ويتطلب ذلك حجزًا مسبقًا للرحلات الترددية من خلال الدخول على الرابط https://collection.saptco.com.sa/woldcupserv‎.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أنها استحدثت موقفين للسيارات تستوعب 3500 آلاف سيارة في منفذ سلوى، مواقف الفترات القصيرة 24 ساعة بحد أقصى ومواقف الفترات الطويلة 96 ساعة بحد أقصى، وذلك لمحدودية المواقف.

ودعت الزوار إلى الالتزام بالأوقات المحددة حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية على المركبات التي تتجاوز المدة المحددة ومراعاة الدليل الإرشادي لتنظيم حركة السير إلى المونديال.

الهيئة العامة للنقل
كأس العالم 2022

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