جدة.. إصدار وتجديد 9.464 شهادة صحية وفحص 7.032 عينة غذاء خلال سبتمبر

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.