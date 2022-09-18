تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.. "شؤون الحرمين" تحتفي بمهندسيها في يومهم العالمي

تحتفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمهندسيها بمناسبة اليوم العالمي للمهندسين، تقديراً لإنجازاتهم وتفانيهم في العمل وإبداعاتهم، إيماناً منها وبدعم وتمكين مباشر من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالأهمية البالغة للمهندسين وللقطاع الهندسي في عمارة الحرمين الشريفين وصيانتهما، وتقديم الخدمات التشغيلية والتقنية والخدمية لقاصدي الحرمين، وبأداء تشغيلي مستمر على مدار الساعة ويومياً دون توقف، مع تحقيق أعلى مستويات جودة الخدمة، لتقديم صورة مشرّفة تثري بها تجربة قاصدي الحرمين الشريفين.
وقامت الرئاسة بتقديم أنواع الدعم كافة لتطوير القدرات والإمكانات والمهارات في المجالات كافة لتمكينهم من القيام بدورهم على الوجه المشرف من خلال التدريب المستمر داخلياً وخارجياً، والمشاركة في المحافل والملتقيات العلمية وفتح باب الإيفاد والابتعاث، إضافة إلى إبرام مذكرات التعاون والشراكات في مجال إدارة المشاريع وإدارة التشغيل والصيانة مع الهيئات والمؤسسات والجامعات المختلفة، ومنها مع المجلس العربي للتشغيل والصيانة (OMAINTEC)
ودعماً لمهندسيها أنشأت الرئاسة هيكلة إدارية متعددة المهام والتخصصات في القطاع الهندسي في عدد من الوكالات مثل: الوكالة الفنية والتشغيلية والصيانة ووكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وبها عديد من الإدارات العامة والإدارات المختلفة، مثل إدارة الحركة المختصة بصيانة الآليات والمركبات والأعمال اللوجستية، وكذلك إدارة السلامة ودورها الإشرافي في التأكد من أمان وسلامة كافة الأصول وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق في كافة المواقع، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وحيث تتعلق مهام تلك الجهات الهندسية بجميع مراحل حياة المشروع الثلاث من دراسات وتصاميم ومن ثم الإشراف على التنفيذ ويليها الإشراف على التشغيل والصيانة حفاظاً على أصول الحرمين الشريفين مع التطوير المستمر لهما بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستقبال 30 مليون زائر إثراء للتجربة وتوفير الأجواء التعبدية الآمنة والمريحة تجسيداً لاهتمام ورعاية وعناية هذه الدولة الحكيمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للمهندسين، بإنجازات المهندسين تقديراً لتفانيهم في العمل وتحمُّل مخاطره الكبيرة، حيث ينبع إبداع المهندسين من قدراتهم على التفكير المنطقي والإبداعي في آنٍ واحد، فعملهم يعتمد على تلبية الاحتياجات الأساسية سواء في الجانب المعيشي للأفراد والمجتمعات بدءاً من تصميم المسكن إلى تخطيط المدن شاملة بنيتها التحتية والفوقية من أنظمة وخدمات في التخصصات الهندسية كافة؛ كالكهربائية والميكانيكية وتقنيات ذكية وغيرها بأساليب وطرق متقنة ومبدعة يضبطها وضع خطط محكمة ومجودة ومجدولة زمنياً تضمن تسليم المشاريع في وقتها المحدد وضمن تكلفتها المقدرة ووفق معايير ومواصفات عالمية وبأفضل الممارسات المتبعة، فاسم المهندس يُطلق على الشخص المتعلم في أحد علوم الهندسة المختلفة والذي يقوم بابتكار وتصميم وتحليل وإنشاء وبناء واختبار الأبنية والآلات والمعادن للوصول للهدف المرغوب منه، كما أنه يقوم بذلك عن فهم ودراية شاملة بالمعوقات والواقع المحيط والأنظمة المتاحة والقوانين الموضـوعة مع مراعاة السلامة والجودة والتكلفة والزمن للإنجاز، وتتميز مهنة المهندس عن غيرها من المهن الأخرى، بأنها تقوم في الأساس على ربط العلوم البحتة والدراسات العلمية بالعلوم التطبيقية التي تهدف إلى تلبية حاجات المجتمع.