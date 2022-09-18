تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.. "شؤون الحرمين" تحتفي بمهندسيها في يومهم العالمي

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمهندسين، بإنجازات المهندسين تقديراً لتفانيهم في العمل وتحمُّل مخاطره الكبيرة، حيث ينبع إبداع المهندسين من قدراتهم على التفكير المنطقي والإبداعي في آنٍ واحد، فعملهم يعتمد على تلبية الاحتياجات الأساسية سواء في الجانب المعيشي للأفراد والمجتمعات بدءاً من تصميم المسكن إلى تخطيط المدن شاملة بنيتها التحتية والفوقية من أنظمة وخدمات في التخصصات الهندسية كافة؛ كالكهربائية والميكانيكية وتقنيات ذكية وغيرها بأساليب وطرق متقنة ومبدعة يضبطها وضع خطط محكمة ومجودة ومجدولة زمنياً تضمن تسليم المشاريع في وقتها المحدد وضمن تكلفتها المقدرة ووفق معايير ومواصفات عالمية وبأفضل الممارسات المتبعة، فاسم المهندس يُطلق على الشخص المتعلم في أحد علوم الهندسة المختلفة والذي يقوم بابتكار وتصميم وتحليل وإنشاء وبناء واختبار الأبنية والآلات والمعادن للوصول للهدف المرغوب منه، كما أنه يقوم بذلك عن فهم ودراية شاملة بالمعوقات والواقع المحيط والأنظمة المتاحة والقوانين الموضـوعة مع مراعاة السلامة والجودة والتكلفة والزمن للإنجاز، وتتميز مهنة المهندس عن غيرها من المهن الأخرى، بأنها تقوم في الأساس على ربط العلوم البحتة والدراسات العلمية بالعلوم التطبيقية التي تهدف إلى تلبية حاجات المجتمع.