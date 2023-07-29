خلال النصف الأول لـ2023.. "مجلس شؤون الأسرة" عقد 6 جلسات حوارية ونفذ 7 برامج تدريبية

وأقام مجلس شؤون الأسرة جائزة "تالة المرأة" لدعم المشاريع الريادية للمرأة السعودية في نسختها الثانية، كما نظّم ملتقى "أسرة آمنة بلا مخدرات" بالتزامن مع الحملة الأمنية "وطن بلا مخدرات"؛ لتسليط الضوء على أدوار الأسرة المحورية في حماية أبنائها من آفة المخدرات، كما نفذ المجلس عددًا من الحملات الإعلامية لنشر الوعي حيال قضايا الأسرة وتحدياتها، ومن أبرزها حملة "كبيرنا عزيز" لتعزيز قيم تقدير واحترام كبار السن، وحملة "الوالدية الفاعلة" بهدف إثراء المعرفة والارتقاء بالمفاهيم التربوية لدى الوالدين.