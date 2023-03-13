المركز الوطني للأرصاد: ما رُصد في الطائف إعصار قمعي لا يتكرر بشكل دائم

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بأن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة ‫الطائف، والتي تم تداول محتوى مرئي لها تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية.