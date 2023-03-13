المركز الوطني للأرصاد: ما رُصد في الطائف إعصار قمعي لا يتكرر بشكل دائم

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بأن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف، والتي تم تداول محتوى مرئي لها تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية.
وقال: وبالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم (1987).