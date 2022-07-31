"النيابة العامة": الشيك أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء بمجرد الاطلاع

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من أقدم بسوء نيّة على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".