الاضطرابات الجوية تشتد على المملكة وتتسبب في هطول أمطار رعدية تكون غزيرة وتترافق بتساقط البرد

تشير آخر الخرائط الجوية، والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعاتٍ بتأثر المملكة العربية السعودية يوم الأحد، بحالة تُصَنّف على أنها "قوية" من عدم الاستقرار الجوي؛ وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتدادٍ لمنخفض البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن هذا التلاقي يتصادف مع تدفق رطوبة في طبقات الجو المختلفة؛ بحيث تكون الفرصة مهيأة مع ساعات الليل المتأخرة وفجر الأحد لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله، في أجزاء عدة من حائل والقصيم والمدينة المنورة ومنطقة الرياض إداريًّا (وخاصة الأجزاء الشمالية الغربية منها)، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من مرتفعات تبوك ومكة المكرمة، وتترافق مع تساقط البرد؛ مما قد يتسبب في جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
أما نهار الأحد فيُتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع تدفق كميات من بخار الماء ذي الخصائص الاستوائية؛ بحيث تبدأ الأمطار بمشيئة الله بالانتظام والاشتداد والاتساع، وترفق مع المزيد من تساقط لزخات البرد والعواصف الرعدية الشديدة أحيانًا، وتتركز الأمطار نهار الأحد -بمشيئة الله- على القصيم وأجزاء من حائل والرياض (وبخاصة الأجزاء الشمالية من المنطقة)، بالإضافة للأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة بما فيها حفر الباطن والحدود الشمالية وغرب منطقة نجران، وشرق مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وصولًا لأجزاء من شرق المدينة المنورة وجنوب شرق تبوك والجوف.