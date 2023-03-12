الاضطرابات الجوية تشتد على المملكة وتتسبب في هطول أمطار رعدية تكون غزيرة وتترافق بتساقط البرد

تشير آخر الخرائط الجوية، والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعاتٍ بتأثر المملكة العربية السعودية يوم الأحد، بحالة تُصَنّف على أنها "قوية" من عدم الاستقرار الجوي؛ وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتدادٍ لمنخفض البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن هذا التلاقي يتصادف مع تدفق رطوبة في طبقات الجو المختلفة؛ بحيث تكون الفرصة مهيأة مع ساعات الليل المتأخرة وفجر الأحد لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله، في أجزاء عدة من حائل والقصيم والمدينة المنورة ومنطقة الرياض إداريًّا (وخاصة الأجزاء الشمالية الغربية منها)، بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من مرتفعات تبوك ومكة المكرمة، وتترافق مع تساقط البرد؛ مما قد يتسبب في جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.