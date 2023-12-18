غداً.. السعودية ترأس أعمال الدورة الـ 50 للجنة الأعاصير المدارية في البحرين

تترأس المملكة، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد لجنة الأعاصير المدارية لآسيا والمحيط الهادئ، والتي تعقد أعمال دورتها الـ (50) غداً الثلاثاء بمدينة المنامة في مملكة البحرين.
ويأتي استمرار المملكة رئيساً للجنة بإجماع الدول الأعضاء، تقديرًا لجهودها وخبرتها في مجال الأرصاد على المستويين الإقليمي والدولي ودورها الملموس خلال السنوات الماضية في متابعة الحالات المدارية في بحر العرب وتطورها أولاً بأول والتنبيه بها.
وتعد المملكة عضواً مؤسساً لمنظمة الأرصاد العالمية وإحدى الدول المؤثرة في المنطقة كونها، عضوًا للمكتب التنفيذي للمنظمة واستضافتها لمقر المركز الإقليمي بجدة لتبادل النشرات الأرصادية بين 14 دولة تمثل دول آسيا والمحيط الهادئ، كما أنها تحتضن أحدث مركز للتنبؤات الجوية في المنطقة، والذي يتميز بأحدث التقنيات المتطورة والكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية في تقديم جميع الخدمات الأرصادية.
وتتكون عضوية اللجنة من 14 دولة، هي؛ المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، عمان، اليمن، الهند، سيرلانكا، ميانمار، بنغلاديش، جزر المالديف، تايلند، إيران وباكستان.
جدير بالذكر أن اللجنة تعمل على رفع التنسيق في تبادل المعلومات ومستوى الجاهزية ودقة المراقبة للأعاصير وفرص التنبؤ المستقبلي لها والعمل على قراءات تحليلية مناخية أكثر عمقاً للمساعدة في رصد هذه الظواهر وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مجابهة مخاطرها.