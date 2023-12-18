غداً.. السعودية ترأس أعمال الدورة الـ 50 للجنة الأعاصير المدارية في البحرين

وتتكون عضوية اللجنة من 14 دولة، هي؛ المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، عمان، اليمن، الهند، سيرلانكا، ميانمار، بنغلاديش، جزر المالديف، تايلند، إيران وباكستان.