منذ بداية ذي الحجة.. أكثر من مليون مستفيدة من خدمات التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام

وتحرص إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية على عقد حلقاتٍ قرآنيةٍ لمختلف الفئات من حاجات بيت الله الحرام؛ حيث بلغ عدد المستفيدات منها ما يزيد على "4500" مستفيدة داخل المصليات "مصلى ٧٤ و٨٤، ومصليات التوسعة السعودية الثالثة"؛ حيثُ يتمّ تعليم القاصدات التلاوةَ الصحيحة مع التجويد، وإعانتهنّ على تحسينها وإتقانها، ومراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله، عزّ وجلّ، كذلك إقامة مجالس تختصّ بشروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروسِ السنة النبوية المطهرة.