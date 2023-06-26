لا للضغط على الجسد.. 7 نصائح من "الهلال الأحمر" للحامل أثناء أداء الحج

تحت وسم #ضيوف_الرحمن، قدّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، 7 نصائح توعوية وصحية للحامل في أثناء تأديتها فريضة الحج.
وأوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، تقول: يجب على كل حامل في أثناء رحلة الحج أن تتأكّد من: "الابتعاد عن الأوضاع التي تؤدي إلى الضغط على الجسد بشدة، وتناول كميات كافية من السوائل".
وأضافت: يجب "الحرص على ارتداء الملابس القطنية الواسعة، والمداومـة علـى المشي قليلاً كل ساعة أو ساعتين، ولبس أحذية مريحة لقدميك، وتجنب الازدحام، وتجنب حرارة الشمس المرتفعة".
ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ الحالات الصحية الطارئة، إلى الاتصال على (997) أو عبر تطبيق أسعفني onelink.to/7wxfaq.