لا للضغط على الجسد.. 7 نصائح من "الهلال الأحمر" للحامل أثناء أداء الحج

وأوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، تقول: يجب على كل حامل في أثناء رحلة الحج أن تتأكّد من: "الابتعاد عن الأوضاع التي تؤدي إلى الضغط على الجسد بشدة، وتناول كميات كافية من السوائل".