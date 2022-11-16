صحيفة كورية: ترتيبات ضخمة لزيارة ولي العهد.. ورئيس الوزراء في مقدمة مستقبليه

وقال مسؤول في إحدى المجموعات الخمس الكبرى للصحيفة: "إذا كنت تتذكر الاجتماع غير المخطط له بين ولي العهد وكبار رجال الأعمال الخمسة قبل ثلاث سنوات، يمكن أن يحدث لقاء مماثل مرة أخرى هذه المرة"، في إشارة إلى اجتماع ولي العهد بكبار الرؤساء والمديرين التنفيذيين في زيارته السابقة لكوريا الجنوبية عام 2019.