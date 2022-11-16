صحيفة كورية: ترتيبات ضخمة لزيارة ولي العهد.. ورئيس الوزراء في مقدمة مستقبليه

كشفت صحيفة كورية عن الترتيبات الضخمة التي تُجرى على قدم وساق استعدادًا لاستقبال ضيف كوريا الكبير سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ويُنتظر أن يحظى ولي العهد باستقبال رسمي رفيع المستوى، وأن يكون رئيس الوزراء الكوري هان دوك-سو في مقدمة مستقبليه فور وصوله إلى البلاد.
ومن المزمع أن يلتقي ولي العهد بالرئيس يون سيوك-يول في مكتبه في يونغسان في العاصمة الكورية سيوول.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا كوريا هيرالد" الناطقة بالإنجليزية، فإنه يُتوقع أن يجتمع ولي العهد بالرؤساء والمديرين التنفيذيين للمجموعات الكبرى الرئيسية الكورية الجنوبية، بما في ذلك سامسونج، وهيونداي موتور، وإس كيه، وهانهوا، في العاصمة الكورية غدًا الخميس؛ لمناقشة فرص الاستثمار في نيوم.
وقال مسؤول في إحدى المجموعات الخمس الكبرى للصحيفة: "إذا كنت تتذكر الاجتماع غير المخطط له بين ولي العهد وكبار رجال الأعمال الخمسة قبل ثلاث سنوات، يمكن أن يحدث لقاء مماثل مرة أخرى هذه المرة"، في إشارة إلى اجتماع ولي العهد بكبار الرؤساء والمديرين التنفيذيين في زيارته السابقة لكوريا الجنوبية عام 2019.
ومن المقرر أن توقِّع وزارة الاستثمار السعودي والشركات الكورية الجنوبية الرئيسية على ما مجموعه 21 مذكرة تفاهم، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وشهد الأسبوع الماضي زيارة وزير الاستثمار خالد الفالح لسيئول؛ لحضور ورشة عمل سعودية-كورية، جرى خلالها الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي لي تشانغ يانغ على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع التعاون التجاري في عدد من المجالات، مثل: تكنولوجيا الهيدروجين، والمدن الذكية.