عبدالعزيز بن سلمان يبحث مجالات التعاون مع نظيره الكازاخستاني.. شهدا توقيع اتفاقية ثلاثية

عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعًا مع وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان أكشولاكوف بولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني ألماس آدام ساتكالييف.