مكة المكرمة.. "مؤتمر وزراء الأوقاف" يناقش تجديد فهم الخطاب الديني وخطورة الفتوى

في سياق متصل ألقى رئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك فضيلة الشيخ حسن كازوفيتش، ورقة علمية أوضح فيها أن البوسنة والهرسك من الدول التي عانت من العنف، مشيرًا إلى أن هناك تسيسًا واضحًا ومتعمدًا لهذه الظاهرة وإلصاقها بالمجتمعات الإسلامية التي أصبحت تمثّل تهديدًا للجميع، آملًا أنْ يرسم المؤتمر الحدود بين الغلو وهدي النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا على أهمية البحث في أسباب التطرف، كما نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني الذي يلبّي احتياجات الأجيال الجديدة ويواكب فهمها مع أهمية استخدام وسائل التواصل المعاصرة لإيصال الخطاب الديني عبر العالم الافتراضي.