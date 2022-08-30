"إيكاس" تدعم استضافة المملكة إكسبو 2030 وعقد القمتَيْن السعودية والعربية - الإفريقية بالرياض

وعقب اللقاء أصدرت المنظمة بيانًا، أكدت فيه دعمها القوي للمملكة لعقد القمتَيْن "القمة السعودية الإفريقية الأولى" و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض، وكذلك دعم ترشُّح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدة أن هذا الدعم يأتي لما تتمتع به السعودية من طموح كبير وقدرة على تحقيق أعلى مستويات الابتكار، وتقديم تجربة غير مسبوقة لهذه النسخة العالمية.