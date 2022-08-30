"إيكاس" تدعم استضافة المملكة إكسبو 2030 وعقد القمتَيْن السعودية والعربية - الإفريقية بالرياض

استقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "إيكاس"، السفير جيلبرتو دا بيدادي فيريسيمو، في مقر المنظمة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، أمس الثلاثاء المستشار في الديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، بحضور وزير خارجية الجابون ميكائيل موسى أدمو.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون بين السعودية والمنظمة، إضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.
وعقب اللقاء أصدرت المنظمة بيانًا، أكدت فيه دعمها القوي للمملكة لعقد القمتَيْن "القمة السعودية الإفريقية الأولى" و"القمة العربية الإفريقية الخامسة" في مدينة الرياض، وكذلك دعم ترشُّح السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكدة أن هذا الدعم يأتي لما تتمتع به السعودية من طموح كبير وقدرة على تحقيق أعلى مستويات الابتكار، وتقديم تجربة غير مسبوقة لهذه النسخة العالمية.
من جهته، عبَّر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين السعودية وأعضاء المنظمة.