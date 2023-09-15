مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري جراحة دقيقة لعلاج انفجار شريان بالمخ

بفضل من الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 75 عاماً إثر إصابته بجلطة حادة في المخ ، حيث وصل قسم الطوارىء بعد منتصف الليل عبر سيارة الإسعاف وهو في حالة فقدان تام للوعي ، وتبين من الفحوصات الأولية مدى خطورة حالته، نتيجة الإنخفاض الشديد بالضغط وشبه توقف بالتنفس، على الفور تم وضع المريض على أجهزة التنفس الإصطناعي وإنعاشه مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.