25 طالبًا وطالبةً.. "جامعة الملك عبدالعزيز" تُهيئ الدفعة الأولى من دارسي علم النفس الإكلينيكي

وأوضح رئيس قسم علم النفس الإكلينيكي بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الزهراني، أن قسم علم النفس الإكلينيكي أحد الأقسام الجديدة بالجامعة، لافتًا إلى أن التخصص يأتي ضمن مجموعة من المبادرات المعنية بتطوير وتأهيل وتصحيح الخدمات الصحية النفسية في كل من القطاعات الخاصة، والحكومية، والعسكرية، والاجتماعية التي نفذها المجلس الصحي.