تقنية جديدة لأول مرة.. "سعود الطبية" تُطلق خدمة أشعة الثدي بالصبغة CEM

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، تقنية جديدة، ولأول مرة على مستوى المدينة، والمتمثلة بتصوير "الماموغرام" بتقنية الصبغة (CEM) التي ستسهم بشكل كبير في إنقاذ الأرواح لمرضى سرطان الثدي.
وأوضحت المدينة أن تقنية (CEM) تعد أداة حيوية في مكافحة سرطان الثدي، من خلال التغلب على قيود التصوير بالماموغرام التقليدي، وتعزز قدرة الأطباء على اكتشاف وتشخيص الأورام الثديية بشكل أدق وأسرع، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وسرعتها، وبالتالي زيادة الأمل في مكافحة مرض سرطان الثدي.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تلعب دورًا حاسمًا في مراقبة استجابة المرضى للعلاج وزيادة خيارات الفحص للفئات ذات المخاطر العالية، مما يضمن الرعاية الشاملة ذات الجودة العالية.
يذكر أن قسم أشعة الثدي بالمدينة له دور أساسي في برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويملك كفاءات وطنية عالية المستوى، ويتوافر به أحدث التجهيزات الطبية.