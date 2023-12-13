تقنية جديدة لأول مرة.. "سعود الطبية" تُطلق خدمة أشعة الثدي بالصبغة CEM

وأوضحت المدينة أن تقنية (CEM) تعد أداة حيوية في مكافحة سرطان الثدي، من خلال التغلب على قيود التصوير بالماموغرام التقليدي، وتعزز قدرة الأطباء على اكتشاف وتشخيص الأورام الثديية بشكل أدق وأسرع، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وسرعتها، وبالتالي زيادة الأمل في مكافحة مرض سرطان الثدي.