موسم جدة 2024 يسدل الستار على فعالياته نهاية الأسبوع الحالي

وتُقدم (سيتي ووك) لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية؛ التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وتجارب الآركيد، ومنطقتي (ليالي القاهرة) و(مدينة الصين)، إضافة إلى المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع، كما تتوفر في المنطقة مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات، إلى جانب متاجر التسوق التي توفر تجربة تسوق مميزة.