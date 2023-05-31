ما بين 15 و42.. هنا أعلى وأدنى درجة حرارة مسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ42 مئوية؛ فيما سجلت أبها وطريف أقل درجة حرارة 15 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 42 درجة، ومكة المكرمة 41 مئوية، وكل من الدمام والصمان وحفر الباطن والخرج والدهناء 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها وطريف في أدنى القائمة بـ15 مئوية، تليها الباحة 16 درجة، ثم القريات 17 درجة.
وسجلت أبها والباحة وبيشة وجازان والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.