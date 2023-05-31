ما بين 15 و42.. هنا أعلى وأدنى درجة حرارة مسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ42 مئوية؛ فيما سجلت أبها وطريف أقل درجة حرارة 15 مئوية.