الفلكي الثقفي: المنتصف الغربي للأرض يشهد كسوفاً حلقياً للشمس غداً

أوضح فلكي الطائف، محمد بن ردة الثقفي، خبير المراصد الفلكية والمزاول الشمسية ورصد الأهلة بأنهُ سيشهد القاطنون في المنتصف الغربي للكرة الأرضية كسوفاً حلقياً للشمس غداً الأربعاء 1446/3/29 - 2024/10/2م كون الوقت لديهم نهاراً غير مرئي في السعودية، والدول العربية كون الوقت لديهم ليلاً .
وبين لـ "سبق" الفلكي "الثقفي" أن ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس تحدث عندما يعبر القمر ما بين الشمس والأرض في حالة اصطفاف واحد ويكون القمر أبعد عن الأرض منه أثناء الكسوف الحلقي وبالتالي يبدو أصغر حجماً في السماء.
وقال: ستشهده مناطق واسعة من المحيط الهادي وأقصى الجنوب الغربي لولاية باجا كاليفورنيا وولاية خاليسكو المكسيكية في قارة أمريكا الشمالية وينتهي من وسط إلى جنوب قارة أمريكا الجنوبية.
ويستغرق الكسوف الحلقي بشكلٍ عام من بدايته إلى نهايته حوالي 6 ساعات و 5 دقائق وبعد نهاية الكسوف الحلقي تأتي مرحلة ولادة هلال ربيع الآخر مساء الأربعاء ليلاً الساعة 9.49 م حسب توقيت مكة المكرمة، وبذلك يكون يوم الخميس هو المكمل لعدة ربيع الأول 30 يوماً، ويوم الجمعة هو الأول من شهر ربيع الآخر.