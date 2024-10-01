الفلكي الثقفي: المنتصف الغربي للأرض يشهد كسوفاً حلقياً للشمس غداً

ويستغرق الكسوف الحلقي بشكلٍ عام من بدايته إلى نهايته حوالي 6 ساعات و 5 دقائق وبعد نهاية الكسوف الحلقي تأتي مرحلة ولادة هلال ربيع الآخر مساء الأربعاء ليلاً الساعة 9.49 م حسب توقيت مكة المكرمة، وبذلك يكون يوم الخميس هو المكمل لعدة ربيع الأول 30 يوماً، ويوم الجمعة هو الأول من شهر ربيع الآخر.