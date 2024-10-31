السعودية والتحول البيئي.. نموذج عالمي رائد في مسار الطاقة النظيفة

وعكس تصريح الوزير رؤية شاملة لتحول المملكة نحو الطاقة المستدامة، حيث لم تقتصر إنجازاتها على الداخل، بل أثارت اهتمام وإعجاب المجتمع الدولي بأكمله؛ ففي غضون سنوات قليلة، تحولت السعودية من اعتمادها الأساسي على النفط إلى دولة رائدة في مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون، مدعومة باستثمارات ضخمة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.