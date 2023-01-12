جراحة معقدة على مرحلتين بـ"تخصصي الطائف" لترميم يد مقيم تعرض لحادث مروري

نجح فريق جراحة العظام والتجميل بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إعادة ترميم يد مقيم يبلغ من العمر 31 عامًا كاد أن يفقد يده اليسرى بعد تعرضه لحادث مروري تسبب في انقلاب شاحنته وتعرض يده للهرس أسفلها.
ونقلت فرق الإسعاف المصاب للمستشفى؛ حيث باشرت الفرق الطبية الحالة، وتبين من الفحوصات السريرية والإشعاعية تعرض يده اليسرى لإصابة شديدة تسببت في اعتلال التروية الدموية وفقدانه للشريان الكعبري لليد، إضافةً إلى إصابته بكسور متعددة مفتتة لعظام مفصل الرسغ وعظام الكف وقطع بالأوتار الباسطة وفقدان شديد بالجلد والأنسجة الرخوة بمساحة كبيرة تقدر بحوالي 20×10 سم على منطقة الرسغ واليد والساعد أدى لانكشاف للعظام والأوتار والأوعية الدموية.
وقام فريق أطباء جراحة العظام المكون من الدكتور ناصر العالول استشاري جراحة العظام والدكتور عماد ردة طبيب مقيم جراحة العظام وفريق جراحة التجميل المكون من الدكتور محمد أحمد عبدالعاطي استشاري جراحة التجميل، والدكتور يحيى عمارة أخصائي جراحة التجميل بتنظيف الجروح وإزالة الأجسام الغريبة منه واستئصال الأنسجة غير الحيوية ثم تثبيت كسور اليد باستخدام أسياخ معدنية وإصلاح الأوتار كما تم تصميم سديلة جلدية كبيرة بعيدة من جدار البطن وزرع اليد بها وذلك كمرحلة أولى لتعويض الفقدان الشديد بالجلد والأنسجة الرخوة.
وقرر الفريق الطبي تنويم المريض لمتابعة حالته الصحية لاستكمال المرحلة الأولى للعلاج من الإصابات التي لحقت به، وبعد انتهاء المرحلة الأولى تم البدء بالمرحلة الثانية للجراحة الترميمية من خلال إجراء فصل اليد عن جدار البطن والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.