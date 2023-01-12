جراحة معقدة على مرحلتين بـ"تخصصي الطائف" لترميم يد مقيم تعرض لحادث مروري

وقام فريق أطباء جراحة العظام المكون من الدكتور ناصر العالول استشاري جراحة العظام والدكتور عماد ردة طبيب مقيم جراحة العظام وفريق جراحة التجميل المكون من الدكتور محمد أحمد عبدالعاطي استشاري جراحة التجميل، والدكتور يحيى عمارة أخصائي جراحة التجميل بتنظيف الجروح وإزالة الأجسام الغريبة منه واستئصال الأنسجة غير الحيوية ثم تثبيت كسور اليد باستخدام أسياخ معدنية وإصلاح الأوتار كما تم تصميم سديلة جلدية كبيرة بعيدة من جدار البطن وزرع اليد بها وذلك كمرحلة أولى لتعويض الفقدان الشديد بالجلد والأنسجة الرخوة.