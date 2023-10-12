تدشيّن 3 مصانع في قطاعات الدواء والغذاء بمدينة سدير للصناعة والأعمال

يُذكر أن "مدن" التي أُنشئت عام 2001 تُشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بحجم استثمارات تراكمية تصل إلى 408 مليارات ريال، وإجمالي مساحات مُطورة تتجاوز 200 مليون متر مربع، كما يتجاوز عدد المصانع العاملة بها 6,200 مصنع إلى جانب إشرافها على عدد من المجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، وعملها المتواصل لتطوير منظومة استثمارية تُعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صناعية إقليمية، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.