بجوائز 500 ألف.. "جائزة العاملين مع الشباب" تنطلق وتحدد موعد التسجيل بها
نظمت جائزة العاملين مع الشباب، مؤتمرًا تعريفياً بأهداف الجائزة ونطاقها، بحضور رئيس مجلس أمناء الجائزة علي بن سليمان الراجحي، وعضو المجلس ورئيس اللجنة الفنية المهندس أمجد بن حسن الطويرش.
وتعمل الجائزة التي دشنها العام الماضي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في منتدى العاملين مع الشباب، على أهداف عدة، وقد أكد الوزير أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ قد نصت على أهمية دعم الشباب وتمكينهم من خلال العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات.
وأشار رئيس مجلس أمناء الجائزة إلى أن هذه الجائزة تأتي لتحفيز العاملين مع الشباب وتوفير إطار تنافسي محكم يستهدف الجهات والمبادرات والأفراد لتحفيزهم ورفع مساهمتهم في التنمية الشبابية.
وأوضح "الطويرش"، أن الجائزة تنطلق هذا العام في دورتها الأولى بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، وأوقاف علي الضويان كإحدى المبادرات التي تهدف إلى رفع التنافسية في العمل مع الشباب، بجوائزٍ تتجاوز الـ٥٠٠ ألف ريال، وبيّن أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، وهي الكيانات والمبادرات والأفراد، وتستهدف الجائزة في هذه الدورة مسار الكيانات فقط، والذي يُعنى بالجمعيات الأهلية العاملة مع الشباب.
وتابع: "الشروط الخاصة بالمشاركة في الدورة الأولى للجائزة تتمثل في أن تكون جمعية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأن تكون أهدافها التي أُنشئت من أجلها، خاصةً بفئة الشباب، مع اشتراط حصولها على ما لا يقل عن 70 درجة في تقرير الحوكمة المعتمد من الجهة المختصة بحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وذكر عضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور عبدالمحسن بن سعد الحارثي، أن الجائزة تسعى إلى تحفيز الجمعيات العاملة مع الشباب وزيادة نموها ورفع فاعليتها في خدمة الشباب عبر تحسين أدائها، تحقيقًا للأهداف المرجوة منها.
يُشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للجائزة في دورتها الأولى يوم الثلاثاء 17-6-1444هـ الموافق 10. -01-2023م، على أن يغلق يوم الخميس 11-7-1444هـ الموافق 2-2-2023م الساعة الرابعة عصرًا، كما يمكن التسجيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة.