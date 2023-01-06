بجوائز 500 ألف.. "جائزة العاملين مع الشباب" تنطلق وتحدد موعد التسجيل بها

وأوضح "الطويرش"، أن الجائزة تنطلق هذا العام في دورتها الأولى بدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، وأوقاف علي الضويان كإحدى المبادرات التي تهدف إلى رفع التنافسية في العمل مع الشباب، بجوائزٍ تتجاوز الـ٥٠٠ ألف ريال، وبيّن أن الجائزة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية، وهي الكيانات والمبادرات والأفراد، وتستهدف الجائزة في هذه الدورة مسار الكيانات فقط، والذي يُعنى بالجمعيات الأهلية العاملة مع الشباب.