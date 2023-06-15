قفزة لذوي الإعاقة بسوق العمل.. "حقوق الإنسان" من نيويورك: هذه جهود المملكة

وأوضح "آل الشيخ"، أن الإطار النظامي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد كفل حقوقهم في مجالات التعليم والصحة وإمكانية الوصول، وعدم التعرض للتمييز، والمساواة وتكافؤ الفرص؛ مبينًا أن برامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030" تضمنت حماية وتعزيز حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة فيه.