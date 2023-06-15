قفزة لذوي الإعاقة بسوق العمل.. "حقوق الإنسان" من نيويورك: هذه جهود المملكة

أكدت المملكة أنها تولي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عنايةً فائقةً انطلاقًا من مبادئها وقيمها الراسخة، وقد تَجَلّت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في افتتاح المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تستضيفه نيويورك خلال الفترة من (13- 15 يونيو 2023م)، والتي ألقاها رئيس وفد المملكة، مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.
وأوضح "آل الشيخ"، أن الإطار النظامي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد كفل حقوقهم في مجالات التعليم والصحة وإمكانية الوصول، وعدم التعرض للتمييز، والمساواة وتكافؤ الفرص؛ مبينًا أن برامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030" تضمنت حماية وتعزيز حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة فيه.
وأشار مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان، إلى أن الإجراءات والتدابير التي تمت، أسهمت في ارتفاع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من (7.7% في 2016م إلى 12.4% في 2022م)؛ حيث بلغ عدد المنشآت المرخصة كبيئة موائمة لذوي الإعاقة 2166 منشأة بنهاية 2022م.
وأكد أن المملكة العربية السعودية؛ وعلى الرغم مما تحقق من إنجازات؛ عازمة على المضيّ قدمًا لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مواكبة المستجدات والتطورات في هذا الشأن.
حضر افتتاح المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعضاء الوفد السعودي وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور سارة الفيصل، ومن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة منال المقوشي، وهاشم آل غالب.