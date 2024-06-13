رئيس هيئة الأركان العامة: أمن الحج والحجيج خط أحمر لا تهاون فيه

بعد ذلك، قام رئيس هيئة الأركان العامة، بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج، واستمع لإيجاز عن مهامها ومسؤولياتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، قبل أن يفتتح عددًا من مشاريع تأهيل مخيمات حملة الوزارة لمنسوبيها ولذوي الشهداء والمصابين السعوديين واليمنيين، بالإضافة إلى افتتاح مشروع تأهيل مخيمات حملة ضيوف الوزارة القادمين من أكثر من 20 دولة.