مهرجان الوليمة والفرص الاقتصادية الواعدة

وسأركز على الهدف الجوهري للمهرجان -من وجهة نظري-، وهو توفير الفرص الواعدة للشباب نحو المشاريع التجارية، التي تشكّل -بلا شك- أهمية كبرى، خصوصاً في ظل ما نشهده ونعايشه من تطور ونهضة شاملة في ضوء رؤية السعودية 2030، وما وفرته من فرص استثمارية بكافة المجالات، ولعل هذا المهرجان سيقدم فرصاً واعدة لشبابنا من الجنسين في إبراز هواياتهم ومهاراتهم في مجال الطهي بمشاريعَ سترى النور قريباً.