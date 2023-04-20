"بيئة الرياض" تنفذ خطة تشغيلية للأسواق والمسالخ في مدينة الرياض ومحافظاتها

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض خطة عمل تشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الفطر المبارك.
وبدأ فرع البيئة بمنطقة الرياض في تنفيذ الخطة التشغيلية، التي جرى من خلالها متابعة جاهزية واستعداد مسالخ وأسواق المواشي وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم بالمنطقة؛ إذ تم تهيئة 62 مسلخًا و94 سوقًا موزعة على مدينة الرياض ومحافظات ومراكز منطقة الرياض، بمشاركة 79 موظفًا من مراقبين وأطباء بيطريين وفنيين.
وشدد فرع البيئة بمنطقة الرياض على استمرارية قيام الفرق الرقابية المختصة بجولات مستمرة للإشراف على أسواق النفع العام التي تشمل أسواق الخضار والفاكهة والماشية، حيث وضعت خطة عمل ميدانية للفرق خلال إجازة عيد الفطر تشمل الرقابة الصحية والتوعية الإرشادية.
كما تتضمن الخطة استيفاء الشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة لكي تصل إلى المستهلك بأفضل المواصفات.
وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض توجيه جميع المسالخ الخاضعة لإشراف الفرع إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة.