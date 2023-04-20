"بيئة الرياض" تنفذ خطة تشغيلية للأسواق والمسالخ في مدينة الرياض ومحافظاتها

وبدأ فرع البيئة بمنطقة الرياض في تنفيذ الخطة التشغيلية، التي جرى من خلالها متابعة جاهزية واستعداد مسالخ وأسواق المواشي وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم بالمنطقة؛ إذ تم تهيئة 62 مسلخًا و94 سوقًا موزعة على مدينة الرياض ومحافظات ومراكز منطقة الرياض، بمشاركة 79 موظفًا من مراقبين وأطباء بيطريين وفنيين.