بعد الإجراءات النظامية.. "السليمان": إعلان النيابة رسالة توعوية لموظفي الضبط والتوقيف

لا تعسف في استخدام الصلاحيات

ويحذر "السليمان" التعسف في استخدام الصلاحيات، ويقول: "يحدث أحياناً أن يتعسّف البعض في استخدام صلاحيته أو صفته الرسمية في مواقف تحمل فوق طاقتها وحجمها دون حاجة في الطرق أو الأماكن العامة، ومثل هذه التصرفات الفردية لا ترضي المسؤولين عن قطاعات هؤلاء الأفراد ولا يتساهلون في معاقبة مرتكبيها، لكننا نريد أن تتوقف من الأساس، وهذا يتطلب رفع مستوى التوعية بحدود الصلاحيات وخطوط مخالفات القانون!.. باختصار.. إعلانات النيابة هي رسائل توعوية قبل أن تكون أخباراً إعلامية!".