سماء ملبدة ومزيد من الأمطار.. محافظة ينبع تُهيب بالالتزام بتحذيرات "المدني"

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها؛ مهيبة بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.