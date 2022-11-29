سماء ملبدة ومزيد من الأمطار.. محافظة ينبع تُهيب بالالتزام بتحذيرات "المدني"

أهابت محافظة ينبع بجميع المواطنين والمقيمين في أرجاء المحافظة ومراكزها كافة، الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، في ظل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها؛ مهيبة بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
يذكر أن مراکز وقرى شمال محافظة ينبع تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ جعلها الله أمطار خير وبركة؛ حيث ما زالت السماء ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيّأة لمزيدٍ من هطول الأمطار.