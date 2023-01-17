"موهبة" تستقبل وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشارت إلى أهمية الوكالة من خلال ما تقدمه من مبادرات في التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجال البيئة الجيدة، والغذاء، والزراعة، والصحة، والمياه النظيفة والصحية، وتعزيز السلامة والأمن، وتعزيز العلم والتكنولوجيا.