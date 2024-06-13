الشؤون الصحية بـ"الحرس الوطني" تجهز 5 عيادات طبية لخدمة الحجاج بمنى وعرفة

أنهت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، استعداداتها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن قطاعات الدولة الأخرى المعنية خلال موسم حج هذا العام من خلال تجهيز مواقعها بالمشاعر المقدسة عبر عيادات ومركز للإجهاد الحراري وضربات الشمس في كل من مشعر منى وعرفة ، بمشاركة أكثر من 250 موظفاً وممارساً صحياً، منهم قرابة 50 طبيباً في تخصصات تشمل العناية المركزة والقلب والطوارئ والباطنة والجراحة والنساء والولادة وجراحة العظام، وطب الأسرة والمجتمع ومكافحة العدوى.