الشؤون الصحية بـ"الحرس الوطني" تجهز 5 عيادات طبية لخدمة الحجاج بمنى وعرفة

أنهت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، استعداداتها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن قطاعات الدولة الأخرى المعنية خلال موسم حج هذا العام من خلال تجهيز مواقعها بالمشاعر المقدسة عبر عيادات ومركز للإجهاد الحراري وضربات الشمس في كل من مشعر منى وعرفة ، بمشاركة أكثر من 250 موظفاً وممارساً صحياً، منهم قرابة 50 طبيباً في تخصصات تشمل العناية المركزة والقلب والطوارئ والباطنة والجراحة والنساء والولادة وجراحة العظام، وطب الأسرة والمجتمع ومكافحة العدوى.
وأوضح المدير التنفيذي للتشغيل بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الدكتور جبر السبيعي أن مشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن تتمثل في مشعر منى على 5 عيادات للرجال والنساء وللأمراض التنفسية، و٢٦ سريرًا للتنويم مع أسرة خاصة بالعناية المركزة، وغرف عزل للأمراض المعدية، وغرفة للعمليات الصغرى والضماد، وعيادة للأسنان, كما تتوفر الخدمات الصيدلية والمختبر والأشعة .
وتشارك الشؤون الصحية للعام الثاني في مركز الإجهاد الحراري وضربات الشمس بعرفة، الذي يحتوي على 20 سريراً مجهزاً بأحدث التجهيزات الخاصة بالتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الذي يتميز بنظام توزيع الهواء ورذاذ الماء، من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية تغطي جميع أجزاء جسم المصاب، إضافة إلى عيادات للرجال والنساء وصيدلية خارجية.
بدوره، أشار المشرف الطبي بالمستشفى الميداني بمشعر منى الدكتور ماجد الثقفي، إلى اكتمال استعداد فرق الطوارئ المجهزة بأحدث الأجهزة للطوارئ والدعم في مواقع الجمرات بمنى وجبل الرحمة بعرفة.