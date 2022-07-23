"الشمراني": هذه أعراض قد لا يعرف المريض أنها بسبب "الاكتئاب"

وتابع: "يعد الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشارًا في المجتمع السعودي، وهو يأتي في المرتبة الثالثة (وذلك بعد اضطراب القلق من الانفصال، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط) فبحسب الدراسات التي عملت سابقًا جاء انتشار اضطراب الاكتئاب عند النساء بنسبة ( 8,9 %) بينما بلغ لدى الرجال (3,1 %) في المجتمع السعودي، ولكن الأرقام زادت في أثناء جائحة كورونا، فبحسب مسح استقصائي على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أعراض الاضطرابات النفسية في أثناء الجائحة، تبين أن نحو 21 % من المشاركين عانوا بسبب اكتئاب تتراوح شدته بين متوسط إلى شديد جدًا، في حين عانى 17.5% بسبب القلق".