"الزارع" يشدد على أهمية متابعة لجان الاستعداد بـ"تعليم الرياض" لتسهيل إجراءات الأعمال الميدانية

وأكد الدكتور "الزارع" خلال الاجتماع ما يحظى به التعليم في المملكة من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والتميز في التعليم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتًا إلى ما يشهده التعليم في المملكة من تطورات متسارعة انعكست على تحقيق طلاب وطالبات المملكة العديد من الجوائز في المحافل والمسابقات العالمية، مشيدًا في الوقت ذاته بمتابعة وزارة التعليم بقيادة الوزير يوسف بن عبدالله البنيان المستمرة لتسخير كل الجهود لانطلاقة العام الدراسي الجديد.