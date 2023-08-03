"الزارع" يشدد على أهمية متابعة لجان الاستعداد بـ"تعليم الرياض" لتسهيل إجراءات الأعمال الميدانية

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ.
وأكد الدكتور "الزارع" خلال الاجتماع ما يحظى به التعليم في المملكة من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والتميز في التعليم وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتًا إلى ما يشهده التعليم في المملكة من تطورات متسارعة انعكست على تحقيق طلاب وطالبات المملكة العديد من الجوائز في المحافل والمسابقات العالمية، مشيدًا في الوقت ذاته بمتابعة وزارة التعليم بقيادة الوزير يوسف بن عبدالله البنيان المستمرة لتسخير كل الجهود لانطلاقة العام الدراسي الجديد.
وشدد "الزارع" على أهمية متابعة أعمال اللجان المنبثقة من لجنة الاستعداد، والتواصل المباشر مع مديري المكاتب والمدارس لتسهيل كل الإجراءات، ومتابعة الأعمال الميدانية والإدارية وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
واستعرضت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ في اجتماعها الدوري مؤشرات الاستعداد، والخطط التشغيلية للإدارات المعنية وآلية تطبيقها والجدول الإحصائي لتنفيذها.
كما ناقشت اللجنة خطط الصيانة والترميم للمباني المدرسية القائمة، والخطة العامة لافتتاح المدارس الجديدة وآلية قبول وتسجيل الطلاب والطالبات فيها.