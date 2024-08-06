"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوزّع "891" سلة غذائية في ثمود بحضرموت.. و"107" حقائب إيوائية في تبن بـ"لحج"

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "891" سلة غذائية في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، استفاد منها "6.237" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثّلة في المركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشدّ ضعفًا في اليمن.
كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، "107" حقائب إيوائية في مديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها "642" فردًا بواقع "107" أسر، وذلك ضمن مشروع توزيع المواد الإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية ممثّلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.
كذلك قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة؛ خدماتها الطبية لـ"1.443" مستفيدًا خلال الفترة من 10 وحتى 16 يوليو 2024م.
وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية "718" مريضًا، وعيادة الباطنية "403" مستفيدين، وعيادة الأطفال "322" طفلًا.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسمَ المختبر "363" فردًا، كما تمّ صرف الأدوية لـ"1.401" فردًا، فيما راجع قسمَ الملاحظة "344" مستفيدًا، وجرى تنفيذ "4" أنشطة للتخلص من النفايات.