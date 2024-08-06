"مركز الملك سلمان للإغاثة" يوزّع "891" سلة غذائية في ثمود بحضرموت.. و"107" حقائب إيوائية في تبن بـ"لحج"

وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "891" سلة غذائية في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، استفاد منها "6.237" فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.