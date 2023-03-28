خلال جولته الميدانية.. السديس يؤكّد على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين

وتضمّنت الجولة الميدانية الاطلاع على جاهزية الخدمات لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، والتأكّد من توفير كافة الخدمات لهم، كما أكد على مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على تذليل كافة العقبات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتقديم أفضل الخدمات بجودة راقية للزوار والمصلين والإخلاص والتفاني في العمل؛ ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل صورة.