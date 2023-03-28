خلال جولته الميدانية.. السديس يؤكّد على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولة ميدانية للمسجد النبوي وساحاته؛ وذلك للاطمئنان على سير العمل في كافة الإدارات الميدانية.
وتضمّنت الجولة الميدانية الاطلاع على جاهزية الخدمات لاستقبال المصلين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، والتأكّد من توفير كافة الخدمات لهم، كما أكد على مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان المبارك، والحرص على تذليل كافة العقبات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتقديم أفضل الخدمات بجودة راقية للزوار والمصلين والإخلاص والتفاني في العمل؛ ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل صورة.
وقدم شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد؛ نظير حرصهما ومتابعتهما المستمرة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.