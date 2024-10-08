تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة Samsung

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة Samsung.
جاء التحذير بعد أن أعلنت الشركة وجود ثغرات أمنية في أجهزتها تستدعي التحديث الفوري.
وأوضح المركز، أن التحذير يستهدف جميع مستخدمي أجهزة Samsung في القطاع العام، مشيراً إلى ضرورة تحديث الأجهزة لتفادي المخاطر المحتملة.
وأصدرت Samsung توضيحاً بشأن الثغرات وتوافر التحديثات اللازمة عبر موقعها الرسمي.
ودعا المركز، المستخدمين إلى زيارة الرابط الذي أتاحته الشركة security.samsungmobile.com؛ للاطلاع على التحديثات وتثبيتها في أسرع وقت ممكن.