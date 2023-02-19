شخصيات مؤثرة.. اختتام مهرجان الشاي والقهوة حول العالم في جدة بـ1500 زائر

بدورها، أكدت الرئيس التنفيذي للجمعية الأولى دانية آل معينا أن مهرجان العام الحالي تميز بتنويع المتاجر المحلية مع وجود الأسر المنتجة، والمنتجات الدولية وثقافات وفنون شعبية جديدة، إضافةً إلى الركن السعودي للجلسات على البحر، ومسرح وعروض من الدول المختلفة، مما وفر فرصة للتعرف على عادات وتقاليد الشعوب وتذوق الشاي والقهوة مع ضيافة من حول العالم على الهواء الطلق، علاوةً على الأجواء الجميلة وديكورات من المصممتين فريدة دمرداش ورجاء زقزوق، ضمن حملة من الدعم والعطاء لدعم الأسر وأطفال الجمعية، وشكرت جميع الداعمين والمتطوعين على جهدهم الكبير، والمشاركين الذين أسهموا في نجاح المهرجان في نسخته الخامسة.