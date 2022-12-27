متوفى دماغياً في عسير ينقذ حياة مريضة فشل كبدي حاد بالرياض

وتم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء؛ ليصل بعد ذلك فريق طبي متخصّص إلى منطقة عسير، بعد أن جرى تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكلٍ آمن وسليم، واستغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة، مما أسهم -بفضل الله- في إنقاذ حياة المريضة التي كانت تعاني فشلاً كبدياً حاداً، وكانت تحت الرعاية الصحية الحرجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وعلى القائمة العاجلة.