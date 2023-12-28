"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وضباب كثيف

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.