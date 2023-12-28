"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وضباب كثيف
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والشمالية والجوف والشرقية والباحة والقصيم وعسير.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على رفحاء والعويقيلة وعرعر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا. وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد دومة الجندل وسكاكا أمطارًا خفيفة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية، وتشمل الحالة جدة ورابغ والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطارًا خفيفة على السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل العيص وينبع والمدينة المنورة والعلا وخيبر، وأمطارًا متوسطة على الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.