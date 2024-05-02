"تعرف بيئتك؟".. افتتاح معرض أسبوع البيئة 2024 في بروميناد جدة

افتتح يوم أمس معرض أسبوع البيئة 2024، تحت شعار "تعرف بيئتك؟!"، والذي يُنَظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة البروميناد في الواجهة البحرية بمحافظة جدة والمقام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً من أمس الأربعاء وحتى يوم السبت 4 مايو.
يأتي ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات البيئية والخاصة بالمنطقة؛ بهدف رفع الوعي والسلوك الإيجابي تجاه المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ومن أجل بيئة نظيفة ومستدامة.
وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي، أن المعرض شهد مشاركة فرع الوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة، ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي بمكة، والهلال الأحمر، وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وجمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة، وجمعية بيئة المستقبل، ومشاركة الشركات البيئية من القطاع الخاصة والتي تأتي انطلاقًا من تكامل الأدوار بين جميع الجهات؛ بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة والتشجير، وإبراز الجهود وتسليط الضوء على أهم الحلول والتقنيات المستخدمة والطرق المتبعة والتعريف بها، والتي تستخدم في مجال المحافظة على البيئة.
يُذكر أن المعرض يحتوي على عدد من الأجنحة والأركان التعريفية والترفيهية، والمعارض والجلسات العائلية، وفعاليات للطفل يتم من خلاله تقديم العديد من العروض والفعاليات التي تناسب الأطفال وتزيد من نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه.