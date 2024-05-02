"تعرف بيئتك؟".. افتتاح معرض أسبوع البيئة 2024 في بروميناد جدة

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي، أن المعرض شهد مشاركة فرع الوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة، ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى مشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي بمكة، والهلال الأحمر، وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وجمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة، وجمعية بيئة المستقبل، ومشاركة الشركات البيئية من القطاع الخاصة والتي تأتي انطلاقًا من تكامل الأدوار بين جميع الجهات؛ بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة والتشجير، وإبراز الجهود وتسليط الضوء على أهم الحلول والتقنيات المستخدمة والطرق المتبعة والتعريف بها، والتي تستخدم في مجال المحافظة على البيئة.