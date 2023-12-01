المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني يشكر المملكة لدورها الإنساني النبيل في إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

وأوضح الدكتور بشار مراد؛ في تصريح صحفي، أنه خلال الأزمة الراهنة التي يمر بها قطاع غزة كان هناك عديدٌ من الانتهاكات بحق المستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف؛ ما أدى إلى خروج أكثر من 30 سيارة إسعاف عن الخدمة حتى الآن، وواجهتنا صعوبة في نقل الإصابات نتيجة هذه الاستهدافات، مشيرا إلى تسلُّمهم مجموعة من سيارات الإسعاف مقدَّمة من المملكة؛ ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم أسطول الإسعاف في غزة.