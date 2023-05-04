الحصيني يكشف ملامح 36 ساعة هطولات: متفاوتة ومتفرقة

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه خلال 36 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 14 شوال 1444هـ حتى مساء يوم الجمعة 15 شوال 1444هـ، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء "متفرقة" من مناطق: (عسير، وجازان، ونجران، واليمن) قد تمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى من المملكة. والأمطار المتوقعة معظمها خفيفة تُسبَق برياح.