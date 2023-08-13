هذه المناطق تسجل أعلى حرارة بالمملكة.. بـ47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، وعرعر والصمان والتنهات والقريات والخرج والدهناء 46 درجة، وكل من بريدة وسكاكا 45 درجة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر وينبع والمجمعة 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها والباحة 19 درجة ثم نجران والقريات 25 درجة.
وسجلت أبها وينبع والوجه والسودة والدمام والباحة أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.