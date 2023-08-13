هذه المناطق تسجل أعلى حرارة بالمملكة.. بـ47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.