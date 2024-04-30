رعاية الطبية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة الصحية

وقّعت رعاية الطبية مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة الصحية وذلك يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 في ملتقى مستقبل السياحة الصحية بحضور كل من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية د. عبدالعزيز بن صالح العبيد، والمدير العام لرعاية الطبية- الروابي د. سامي بن الحسن يوسف، ومن جانب الجمعية رئيس جمعية السياحة الصحية الأستاذ أحمد بن عبدالكريم العريج.
ويهدف توقيع هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في إطلاق المبادرات التي تعزز دور الطرفين في مجال السياحة الصحية. وتأهيل الكوادر ذات الكفاءة بالقطاع الصحي لدعم المشاريع المخصصة بمجال السياحة الصحية وفقاً لتطلعاتها الاستراتيجية والتشغيلية لمستشفى رعاية الطبي، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتطويرها لرفع جودة الحياة.
أكد الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية أهمية السياحة الصحية في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحقيقاً لمستهدفاتها.
تُجسد الشركة الوطنية للرعاية الطبية، ممثلة في مستشفيات رعاية الطبية، التزامها بتقديم رعاية صحية عالية الجودة، وتعمل الشركة على التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز قطاع السياحة الصحية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الدكتور "العبيد": "نقدم في مستشفيات رعاية الطبية خدمات صحية استثنائية تلبي احتياجات المرضى من مختلف أنحاء العالم، ونعمل على التعاون مع الجهات الصحية المختلفة والمعنية في الممارسة المهنية لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا."