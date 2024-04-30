رعاية الطبية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة الصحية

وقّعت رعاية الطبية مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة الصحية وذلك يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2024 في ملتقى مستقبل السياحة الصحية بحضور كل من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية د. عبدالعزيز بن صالح العبيد، والمدير العام لرعاية الطبية- الروابي د. سامي بن الحسن يوسف، ومن جانب الجمعية رئيس جمعية السياحة الصحية الأستاذ أحمد بن عبدالكريم العريج.