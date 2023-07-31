مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ سبعيني عاني من تضخم شديد بالشريان الأورطي كاد أن ينفجر

والذي أضاف بأن المريض وصل طوارى المستشفى بعد منتصف الليل، وهو يشكو من ألم شديد وعدم القدرة على ممارسة مهامه اليومية بصورة طبيعية، وعلى الفور تم إعطائه أدوية مسكنه للسيطرة على نوبات الألم، ومن ثم إخضاعه لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة، شملت التحاليل المخبرية والتصوير الطبقي المحوري (C.T Scan) على كامل منطقتي الظهر والبطن، وتبين وجود خلل وظيفي في عمل الأوردة والشريان، ناتج عن انضغاط وتوسع شديد في الشريان الأورطي الواصل من القلب إلى البطن، وهو المتسبب في الأعراض التي يشعر بها، بالإضافة إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري.