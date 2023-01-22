تتركز في محورين.. السديس يكشف عن خطة مستقبلية ضخمة لـ"شؤون الحرمين"

كما جندت الرئاسة أكثر من (4000) عامل وعاملة على مدار الساعة، وبإشراف مباشر من أكثر من (200) موظف سعودي، للعمل على (10) غسلات يوميًا. كما يُستخدم (130.000) ألف لتر من المنظفات والمطهرات على مدار الساعة لغسيل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وهي ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، ويشارك في عملية التطهير أكثر من (500) معدة غسيل حديثة ذات تقنية عالية تعمل على مدار الساعة.فضلًا عن توفير أكثر من (38) ألف عبوة ماء زمزم يوميًا لضيوف الرحمن من عمّار ومصلين، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية بالحرمين أكثر من (4) ملايين مستفيد خلال النصف الأول من عام 1444هـ.