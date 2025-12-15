إجراء أول فحص إجهاد قلبي دوائي في مستشفى الدرعية

نجح فريق القلب في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إجراء أول فحص دوبوتامين ستريس إيكو داخل المستشفى، في خطوة تُعد نقلة نوعية في خدمات تشخيص أمراض القلب، خصوصًا للمرضى غير القادرين على أداء اختبارات الجهد البدني.