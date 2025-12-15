إجراء أول فحص إجهاد قلبي دوائي في مستشفى الدرعية

نجح فريق القلب في مستشفى الدرعية، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، في إجراء أول فحص دوبوتامين ستريس إيكو داخل المستشفى، في خطوة تُعد نقلة نوعية في خدمات تشخيص أمراض القلب، خصوصًا للمرضى غير القادرين على أداء اختبارات الجهد البدني.
وجرى تنفيذ الفحص بعد تجهيز العيادة القلبية بالمعايير المطلوبة وتوفير الكادر الطبي المتخصص، حيث يتيح هذا النوع من الفحوصات تقييم وظيفة عضلة القلب تحت تأثير الإجهاد الدوائي بدلًا من المجهود البدني، مما يساعد في الكشف المبكر عن قصور التروية ومشاكل الشرايين التاجية بدقة عالية.
ويُعد توفير هذه الخدمة داخل مستشفى الدرعية إنجازًا مهمًا، إذ سيُسهم في تقليل الإحالات إلى المراكز المتخصصة، ويرفع من جودة وكفاءة الرعاية القلبية المقدمة للمرضى، ويختصر عليهم الوقت والجهد.
وأكد الفريق الطبي أن إدخال فحص Dobutamine Stress Echoيعكس حرص المستشفى على تطوير خدماته التشخيصية وتبنّي أحدث الممارسات الطبية، ضمن جهود تجمع الرياض الصحي الثالث للارتقاء بالرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.