ينبع.. انتهاء عمليات السيطرة على الانسكاب الزيتي بالميناء الصناعي بنجاح

أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري، انتهاء عمليات السيطرة على الانسكاب الزيتي بميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية.
وأوضح "المطيري"؛ أن المركز الإعلامي للحدث تلقى اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022م عند الساعة العاشرة صباحاً تأكيداً من قائد اللجنة المحلية المهندس عمر بن محمد طه مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنوّرة، مفادُه انتهاء عمليات مكافحة التلوّث".
وثمّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، جهود أعضاء اللجنة المحلية والجهات المساندة في ذلك، مبيّناً أن مزيداً من التفاصيل سيأتي في بيانات لاحقة.