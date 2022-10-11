ينبع.. انتهاء عمليات السيطرة على الانسكاب الزيتي بالميناء الصناعي بنجاح

وأوضح "المطيري"؛ أن المركز الإعلامي للحدث تلقى اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022م عند الساعة العاشرة صباحاً تأكيداً من قائد اللجنة المحلية المهندس عمر بن محمد طه مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة المدينة المنوّرة، مفادُه انتهاء عمليات مكافحة التلوّث".